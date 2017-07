15 aprile 2014 11:46 Cassata siciliana

DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI cassata di 30 cm La cassata siciliana è il dolce per antonomasia della pasticceria siciliana realizzato con pan di spagna, un ripieno goloso di ricotta e cioccolato e decorazioni di frutta candita. Ho sempre pensato che il bello della cassata siciliana fosse proprio la decorazione barocca, eccentrica e coloratissima: in questo modo non si può sbagliare e non ci sono limiti alla fantasia! Potete scegliere i colori, la frutta e le forme geometriche che preferite, anche se solitamente il colore verde non manca mai!

INGREDIENTI Per il pan di spagna farina tipo 00 400 g

maizena 100 g

uova medie 10

zucchero semolato 400 g

lievito per dolci 2 bustine

succo di limone 2 cucchiai Per la bagna acqua 150 ml

zucchero semolato 1 cucchiaio

limoncello 100 ml Per il ripieno ricotta di pecora 1 kg

zucchero semolato 160 g

zucchero a velo 100 g

gocce di cioccolato 100 g

canditi a cubetti (arancia e cedro) 50 g Per decorare marzapane 250 g

colorante alimentare verde q.b.

frutta candita intera (mandarini, zucca, pere, ciliegie, arancia) q.b. Per la glassa zucchero a velo 400 g

acqua q.b. Per la ghiaccia reale albume d'uovo 1

zucchero a velo 150 g

PROCEDIMENTO

Preparate il pan di spagna sbattendo a lungo le uova con lo zucchero fino a che non saranno gonfie. Sempre sbattendo, unite il succo di limone e la farina setacciata insieme al lievito. Distribuite l'impasto in una teglia rettangolare di 30x40cm e cuocete il pan di spagna a 170 gradi per dirca 40 minuti. Sfornatelo e lasciatelo raffreddare. Preparate il ripieno della cassata siciliana: amalgamate la ricotta con lo zucchero, le gocce di cioccolato e

i canditi. Mescolate bene e fate riposare il ripieno in frigorifero coperto da pellicola per almeno un'ora (se ne avete la possibilità potete anche prepararlo la sera prima). Colorate il panetto di marzapane con qualche goccia di colorante alimentare verde. Lavorate sempre su un piano su cui avrete distribuito lo zucchero a velo

fino a quando il panetto non avrà un colore omogeneo. Dividete il pan di spagna a metà. Ritagliate un cerchio dello stesso diametro dello stampo che userete (dovrà essere di 30 cm e con i bordi svasati).

Ricavate dal resto del pan di spagna delle strisce larghe circa 5 cm e da esse ritagliate dei trapezi. Fate lo stesso con il marzapane: stendetelo in una sfoglia non troppo sottile e

ritagliate dei trapezi delle stesse dimensioni di quelli di pan di spagna. Distribuite un po' di zucchero a velo sul fondo dello stampo (o rivestitelo con pellicola trasparente) e allineate sui bordi i pezzetti realizzati, alternando ovviamente pan di spagna e marzapane. Rifilate con un coltello i pezzettiche fuoriescono dal bordo. Al centro posizionate il cerchio ritagliato in predecenza e compattate bene il tutto.

Preparate la bagna: sciogliete lo zucchero nell'acqua, unite quindi il liquore e bagnate la base di pan di spagna affinchè diventi umida e profumata ma non eccessivamente inzuppata. Distribuite quindi il ripieno di ricotta e livellatelo bene.

Ricoprite con il pan di spagna rimasto facendolo aderire bene su tutti i lati della cassata siciliana. Sigillate con pellicola trasparente e lasciate riposare la cassata siciliana in frigorifero per diverse ore (più tempo riposerà e più potrete sformarla senza problemi). Trascorso il tempo necessario, preparate la glassa: mettete lo zucchero a velo setacciato in un pentolino e unite tanta acqua quanta ne serve a ottenere una crema fluida e omogenea. Distribuitela velocemente sulla cassata che avrete capovolto,

questo tipo di glassa infatti si rapprende quasi all'istante! A questo punto non vi resta che decorare la superficie della vostra cassata come preferite. Io ho utilizzato frutta intera adagiata su un tappeto verde realizzato con il marzapane avanzato e ho decorato i bordi e la frutta con la ghiaccia reale. Per prepararla dovrete mescolare lo zucchero a velo con l'albume d'uovo.

Conservate la cassata siciliana in frigorifero fino al momento di servirla.

Lo sapevate che... La cassata siciliana nasce come il dolce per eccellenza della Pasqua siciliana ma, nel tempo, è divenuto così famoso e apprezzato che si prepara in tutti i mesi dell'anno (anche in versione mini) ed è possibile trovarlo in moltissime pasticcerie italiane!