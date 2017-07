Carbonara au koque, la ricetta dello chef Sacco

PROCEDIMENTO

Iniziate dai tagliolini: impastate gli ingredienti fino a ottenere un impasto compatto, senza lavorarlo eccessivamente. Tirate la pasta ai rulli a uno spessore di circa 2 mm, evitando di far seccare la sfoglia ottenuta. Dopo di che, potete tagliare alla trafila per tagliolini.



Passate alla carbonara: basta frullare insieme i tuorli, la panna, il parmigiano, il sale, il pepe e un po' di gin per insaporire.



Per il prosciutto disidratato, lo chef utilizza il prosciutto 42 della Val Vigezzo, prodotto del territorio che fa realizzare appositamente da un esperto artigiano. 42 come gli anni del ristorante e come le volte che viene massaggiato dalle mani esperte di un piccolo artigiano.



Siete pronti per preparare i gusci d'uovo e la cialda di latte: per i primi, basterà cuocerli a vapore per 3 minuti, partendo dall’uovo a temperatura ambiente e scoperchiarle con l’apposito attrezzo (coppa uovo), svuotarle e lavarle; per la cialda, invece, è necessario montare il latte per 15 minuti, aggiungere la xantana e montare per 4 minuti. Stendere su una placca e disidratare.