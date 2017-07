Il capretto alla marchigiana è un secondo piatto di carne gustoso ed elegante, realizzato con bocconcini di lombata avvolti nella pancetta e cotti in forno con erbe aromatiche e vino bianco. Il capretto alla marchigiana, tipico delle Marche come suggerisce il nome stesso, è facile e scenografico e viene servito con una panatura croccante di pane, aglio e prezzemolo. Perfetto per la tavola di Pasqua, il capretto è uno dei piatti immancabili nella tradizione gastronomica italiana.

PROCEDIMENTO

Dividete la lombata in bocconcini di dimensioni simili a una grossa noce. Tamponate con carta da cucina e salate e pepate. Quindi, avvolgete ogni bocconcino in una fetta di pancetta arrotolata. Posizionate la carne in una pirofila leggermente e profumate con l'alloro, le foglie di salvia e gli aghi del rametto di rosmarino.

Aumentate la temperatura a 180 gradi e cuocete il capretto per altri 35-40 minuti bagnando di tanto in tanto con parte del brodo di carne. Distribuite quindi la panatura sui bocconcini di capretto fino a ricoprirli completamente. Rimettete in forno in modalità grill per farli dorare. Teneteli in caldo e filtrate bene il fondo di cottura in un pentolino.