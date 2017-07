La caprese alle ciliegie è una torta umida e molto golosa a base di cioccolato e mandorle, arricchita dalle ciliegie fresche. Variante della tradizionale torta caprese, quella alle ciliegie si prepara con la stessa quantità di burro, farina, zucchero e cioccolato per un risultato morbido e ricco di gusto!

PROCEDIMENTO

Aggiungete all'impasto il cioccolato fuso e tiepido. Montate da parte gli albumi rimasti, quindi incorporateli delicatamente all'impasto al cioccolato mescolando dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Trasferite l'impasto in uno stampo circolare imburrato e infarinato.