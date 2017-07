DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La caprese ai fichi è un secondo piatto scenografico e originale preparato con fichi neri e verdi, pomodori e mozzarella. In casa mia l’insalata caprese, quella originale, si prepara spessissimo. In questo periodo, però, i fichi cominciano a maturare e sono anche fra i frutti che meglio si prestano ad accompagnare cibi salati. Da qui l’idea di questa caprese ai fichi, facile e veloce! L’ho preparata la sera prima della partenza per Ischia – ah, che meraviglia quell’isola! – quando tutto sarei riuscita a fare fuorché preparare una cena elaborata. Il marito ha apprezzato molto! Non vi indico le quantità degli ingredienti perché è una scelta troppo soggettiva: gli ingredienti vanno alternati ma potete usarne quanti ne volete perché la riuscita del piatto non viene messa in discussione