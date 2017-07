26 maggio 2016 16:00 Cappellacci ripieni

DIFFICOLTA" media

INGREDIENTI Per la pasta fresca farina 00 200 gr

uova grandi 2 Per il ripieno di patate patate 400 gr

olio evo 50 gr

rosmarino 1 rametto

timo 1 rametto

maggiorana 1 rametto

salvia 1 foglia

aglio 1 spicchio

peperoncino 1

limone 1/2 Per la crema di porri cipollotti 150 gr

burro 20 gr

olio extravergine d’oliva 20 gr Per la decorazione Pancetta piacentina DOP

Glassa di aceto balsamico di Modena DOP

PROCEDIMENTO

Iniziamo preparando la pasta fresca all’uovo: amalgamiamo la farina alle uova partendo dai bordi e prendendo poca farina alla volta. Piano piano raccogliamo tutta la farina fino ad aggregare gli ingredienti. Trasferiamo l’impasto sul piano di lavoro spolverizzato con pochissima farina e continuiamo a lavorarlo fino ad ottenere un impasto liscio a cui diamo forma di palla; lo avvolgiamo nella pellicola per alimenti e lo facciamo riposare in frigorifero per 1 ora.

Prepariamo il ripieno: sbucciamo le patate e le tagliamo in tocchetti di circa 2 centimetri per lato. Le cuociamo al vapore e, nel frattempo, prepariamo un olio aromatizzato per dare profumo al nostro ripieno: in un pentolino metto l’olio, aglio, sale e pepe insieme alle erbe aromatiche.

Una volta pronte le patate, le passiamo allo schiaccia patate e le aromatizziamo con l’olio alle erbe. Mischiamo bene per far insaporire, trasferiamo il ripieno in una sac a poche e lo e lasciamo raffreddare. Con una stendi pasta procediamo alla sua stesura per realizzare i nostri cappellacci. Al centro di ogni cerchio spremiamo un po’ di ripieno e andiamo a formare i cappellacci: ripieghiamo il cerchio su se stesso per formare una mezzaluna e andiamo a congiungere i due bordi piegando il lembo esterno.

Adesso prepariamo la crema: puliamo i cipollotti, tagliamoli a rondelle e versiamoli in una padella con il burro e l’olio. Una volta cotti li frulliamo con un frullatore ad immersione per renderli cremosi poi li passiamo anche in un colino a maglie strette per renderla vellutata e senza grumi.

Mettiamo a bollire una pentola con abbondante acqua salata e immergiamo per qualche minuo i cappellacci. Prepariamo il letto di crema di porri e non dimentichiamoci di far scaldare in una pentola la pancetta croccante che completerà il piatto.