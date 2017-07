Caponata di melanzane

PROCEDIMENTO

Lavate e asciugate le melanzane, mondatele e tagliatele a cubetti non troppo piccoli. Disponetele su un setaccio cosparse di sale per circa un'ora affinché perdano il liquido amaro. Friggetele quindi in abbondante olio caldo e scolatele su carta assorbete quando saranno dorate. In una casseruola soffriggete nell'olio la cipolla tritata e l'aglio.