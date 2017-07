DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

I cantucci sono dei dolcetti toscani tipici delle festività natalizie. La ricetta, ovviamente, non è univoca ma tutti sanno che il tocco inconfondibile è dato delle mandorle intere e non pelate utilizzate nell’impasto. Io regalo i cantucci per Natale, insieme a tanti altri tipi, e li confeziono nei classici sacchetti trasparenti con un nastrino di raso! Non dimenticate di far asciugare in forno i cantucci una volta terminata la cottura, altrimenti non resteranno croccanti.