speck in una sola fetta

PROCEDIMENTO

Preparate il ripieno dei cannelloni funghi e speck tritando grossolanamente lo speck nel mixer. Aggiungetelo alla ricotta in una ciotola e unite 3 cucchiai di parmigiano grattugiato e pepe a piacere.

Pulite i funghi, tagliateli in pezzi piccoli e cuoceteli in un cucchiaio di olio in cui avrete fatto sfrigolare 1 spicchio d’aglio. Salate, lasciate che i funghi perdano la propria acqua e togliete dal fuoco. Nel frattempo preparate il sugo di pomodoro.