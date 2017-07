Cannelloni di speck e melone alla menta

I cannelloni di speck sono un antipasto sfizioso e facilissimo da realizzare. Scenografici e profumati da tante erbe aromatiche diverse, i cannelloni di speck si accompagnano benissimo con il melone che, in questo caso, ho preparato in palline condite con menta fresca. La dolcezza e la freschezza del melone si sposano benissimo col sapore deciso dello speck, una vera delizia!

PROCEDIMENTO

Dividete il melone a metà, eliminate i semi e formate tante palline con la sua polpa utilizzando uno scavino. Raccogliete le palline di melone in una ciotolina e conditele con le foglioline di menta tritate. Coprite con pellicola e fate insaporire in frigorifero per 30 minuti.