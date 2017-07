Cannelloni di carne e ricotta

PROCEDIMENTO

Fate sciogliere il burro in una padella e rosolate la carne macinata fino a quando non avrà assunto un colorito scuro e non avrà assorbito tutto il burro. Nel frattempo, preparate il sugo di pomodoro soffriggendo la cipolla tritata nell'olio per qualche istante. Unite la passata di pomodoro, salate e cuocete per circa 20 minuti (aggiungendo qualche mestolo d'acqua per rendere il sugo più fluido). Preparate il ripieno dei cannelloni schiacciando la ricotta in una ciotola capiente. Aggiungete anche il sale, la noce moscata, le uova e il parmigiano.