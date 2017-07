I cannelloni al pesto sono un primo piatto vegetariano, ricco e saporito, preparato con cannelloni di sfoglia all'uovo farciti con ricotta, pesto genovese e parmigiano. Conditi con una leggera besciamella aromatizzata al pesto, questi cannelloni sono perfetti per la tavola delle feste, serviti caldi ma non bollenti!

PROCEDIMENTO

Schiacciate la ricotta in una ciotola con una forchetta, aggiungete il pesto, sale, pepe e il parmigiano. Aggiungete anche i cubetti di mozzarella e mescolate bene per amalgamare gli ingredienti e trasferite il composto in una sac à poche.