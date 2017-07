DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 30 canestrelli circa

I canestrelli sono deliziosi biscottini molto diffusi in Liguria e in Piemonte, realizzati con un impasto profumato e friabile a base di burro, farina e tuorli d'uovo sodi. La particolarità di questi golosi biscottini sta, oltre che nella tipica forma a fiorellino forato al centro, proprio nell'impasto realizzato con i tuorli sodi che lo rendono friabile. I canestrelli si sciolgono in bocca e sono perfetti con il tè o il caffè, oltre che come goloso regalo di Natale!