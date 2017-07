7 novembre 2013 16:25 Calzagatti

DIFFICOLTA' facile

PREPARAZIONE 20'

PORZIONI per 4 persone

I calzagatti sono una primo piatto tipico dell'Emilia Romagna, precisamente di Modena, preparato con polenta gialla insaporita da pomodoro, fagioli borlotti e pancetta croccante. Impossibile resistere a questo piatto dal sapore avvolgente e mai banale! Se volete, potete insaporire il soffritto con il peperoncino piccante e, se avete più tempo a disposizione, utilizzare i fagioli borlotti secchi come vuole la tradizione. In questo caso, dovrete tenerli a bagno tutta una notte, per poi cuocerli per 15 minuti prima di unirli al sugo di pomodoro.

INGREDIENTI

farina di mais per polenta 320 g

fagioli borlotti già cotti 250 g

pancetta tesa 70 g

olio di oliva 2 cucchiai

burro 50 g

polpa di pomodoro 400 g

cipolla 1

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Preparate il sugo di pomodoro soffriggendo in una casseruola bassa la cipolla e 50 g di pancetta tritate nel burro e nell’olio. Rosolate per qualche istante, dopodiché aggiungete la polpa di pomodoro e cuocete a fuoco vivo e con il coperchio per circa 10 minuti (aggiungete, se serve, qualche cucchiaio di acqua calda).

Unite quindi i fagioli insieme alla loro acqua e continuate la cottura per altri 10 minuti. Aggiustate di sale. Tagliate la restante pancetta in fettine sottilissime e rosolatele in padella per qualche minuto per renderle dorate e croccanti.

In un tegame a parte portate a ebollizione circa 2 litri di acqua salata. Versate la farina di mais a pioggia e non smettete mai di mescolare. Cuocete la polenta per circa 10 minuti mescolando sempre a fuoco bassissimo, unite qualche mestolo del sugo ai fagioli e amalgamate il tutto.