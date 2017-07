I calamari ripieni di pane sono un secondo piatto di pesce molto conosciuto e apprezzato. I calamari ripieni sono un classico della cucina italiana e si realizzano in tanti modi diversi ma io, qui, li ho preparati nel più semplice dei modi. Pane, uova, prezzemolo, tentacoli dei calamari stessi, olio, sale e pepe per un ripieno da leccarsi i baffi!

PROCEDIMENTO

Tagliate via i tentacoli dai calamari e sbollentateli in acqua bollente per 10 minuti con un pizzico di sale e un cucchiaio di succo di limone. Raccogliete la mollica in una ciotola capiente, aggiungete l’uovo, sale e pepe. Tritate grossolanamente il prezzemolo (lasciatene da parte un cucchiaio) e i tentacoli.