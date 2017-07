I cake pops sono dei dolcetti sfiziosi e colorati, letteralmente "palline di torta", realizzate con avanzi di torte o pan di spagna, sbriciolati e miscelati alla confettura. Una volta formate delle palline perfette, vengono fissate su stecchini di legno (proprio come i lecca lecca!), bagnate nel cioccolato fuso e decorate in tantissimi modi diversi. I cake pops sono molto belli da vedere, i vostri bimbi ne andranno matti!

PROCEDIMENTO

Dividete l'impasto in circa 10 pezzetti e formate con ognuno una pallina regolare. Infilate uno stecchino di legno alla base e infilate i cake pops in un supporto alto e stretto (se l'impasto dovesse essere troppo morbido vi consiglio di riporre prima in freezer le palline per 30 minuti).