Il cake alle mele e sciroppo d'acero è un dolce semplice e delicato realizzato con un impasto soffice a base di formaggio fresco e dolcificato con lo sciroppo d'acero. Il cake alle mele è senza zucchero, con una dolcezza piacevole e leggermente aromatica come solo lo sciroppo d'acero sa fare! Il cake alle mele è perfetto per la colazione o la merenda e resta soffice anche dopo diversi giorni grazie alla presenza del formaggio che potrete, eventualmente, sostituire con lo yogurt o la ricotta.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova in una terrina capiente, sbattetele insieme al formaggio fresco e aggiungete il latte. Una volta incorporato, mescolate ancora con un frusta a mano aggiungendo il burro fuso ormai tiepido.

Sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti ricavando delle fettine per decorare la superficie. Aggiungete i pezzetti di mele all'impasto, amalgamate e versatelo in uno stampo medio per plumcake imburrato e infarinato. Distribuite le mele a fettine sulla superficie e spennellatele con un cucchiaio di sciroppo d'acero.