18 maggio 2016 15:41 Budino di semi di chia con latte di mandorla e vaniglia

INGREDIENTI Latte di mandorla alla vaniglia bourbon acqua fresca filtrata 375 ml

mandorle con buccia 140 gr

dattero medjoul senza nocciolo 1

sale 1 presa

vaniglia bourbon 1 presa Budino di chia latte di mandorla alla vaniglia bourbon 375 ml

agave chiaro 30 ml

semi di chia 50 gr

PROCEDIMENTO

Prima di tutto, dovete realizzare il latte di mandorla. Per fare questo mettete l'acqua, le mandorle, il dattero, la vaniglia e il sale nel frullatore e mixate il tutto alla massima velocità per un minuto circa. A questo punto versate il liquido ottenuto nel sacchetto per la spremitura di latti vegetali e filtratelo completamente.

Misurate il latte di mandorla e versatelo in una ciotola: dolcificatelo con l’agave e mescolate. A questo punto aggiungete i semi di chia che cominceranno ad addensare il latte di mandorla che, in pochi minuti, diventerà sempre piú denso: ecco perché è importante mescolare energicamente con una frusta per evitare che i semi di chia si leghino fra di loro.

A questo punto, coprite la ciotola con della pellicola: dopo circa tre ore il latte si sarà addensato completamente. In questo intervallo di tempo è opportuno mescolare un paio di volte ancora per distribuire i semi in tutto il latte di mandorla. Quando il composto ha raggiunto la giusta densità, potete versarlo in bicchierini e decorare con frutta e fiori.