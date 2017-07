Bucatini alla romana

PROCEDIMENTO

Sgocciolate bene le acciughe e ponetele in una casseruola insieme all’olio di oliva. Fatele sciogliere a fiamma bassissima e unite la mollica di pane sbriciolata. Regolate di sale e fate insaporire il condimento per circa 5 o 6 minuti. Nel frattempo, lessate i bucatini in abbondante acqua salata, scolateli al dente e saltateli nel condimento appena preparato.