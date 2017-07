I brutti ma buoni sono deliziosi biscotti tipici di molte regioni italiane, realizzati con soli 3 ingredienti: albumi, nocciole e zucchero. I brutti ma buoni sono croccanti e golosi anche se, come dice il nome stesso, non molto regolari e belli da vedere! La caratteristica della preparazione dei brutti ma buoni sta nella doppia cottura: prima a bagnomaria e poi in forno.

PROCEDIMENTO

Tostate le nocciole in forno, fatele raffreddare e tritatele grossolanamente al mixer. Montate gli albumi e quando saranno gonfi e lucidi aggiungete lo zucchero. Montate per qualche altro istante. Trasferite gli albumi in una terrina, aggiungete le nocciole e mescolate delicatamente dal basso verso l'alto per non smontarli.