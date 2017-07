Bruschette gorgonzola e noci

PROCEDIMENTO

Tagliate le fette di pane in modo uniforme e con uno spessore di circa un cm e mezzo. Fate scaldare una bistecchiera e quando sarà rovente posizionatevi le fette di pane per farle abbrustolire da entrambi i lati. Nel frattempo, amalgamate in una ciotola con una forchetta i due formaggi aggiungendo, eventualmente, qualche goccia di panna liquida. Lavate e mondate il sedano, tagliate le coste più piccole e bianche in cubetti.