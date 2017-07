DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 bruschette

Le bruschette con pesto e asparagi sono uno sfizioso piatto unico vegetariano, arricchito dai pomodori secchi. Perfette per un ricco aperitivo o un pasto completo e veloce, le bruschette con pesto e asparagi si gustano calde o a temperatura ambiente, condite con un filo d'olio di oliva, sale e pepe. Gli asparagi sono cotti in forno, perfetto anche per chi è a dieta!