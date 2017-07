DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PORZIONI 12 whities

I brownies al cioccolato bianco, conosciuti anche come whities, sono una variante golosa dei tradizionali brownies americani al cioccolato fondente. Come dice il nome stesso, sono bianchi, ma altrettanto irresistibili! Sono arricchiti da frutta disidradata e farina di riso e hanno una consistenza soda ma una scioglievolezza unica. I whities vengono fatti raffreddare e tagliati a quadrotti proprio come vuole tradizione, e magari potreste impreziosirli con della frutta fresca come fragole o ciliegie!