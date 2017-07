DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

Il brodo di pollo è un condimento realizzato con carne di pollo bollita in acqua, poi filtrata per ottenere il brodo. Il mio brodo di pollo è un ibrido perché, oltre alla carne, aggiungo parte degli ingredienti che servono a preparare il brodo vegetale. Quasi a fine cottura provate a unire la cipolla bianca e il sedano per dare al brodo un sapore più delicato e per poterlo utilizzare per più preparazioni in cucina. Usate il brodo di pollo per cuocere i formati di pasta più piccoli e diversi tipi di verdure.