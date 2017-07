DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 25'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

I broccoletti gratinati con la scamorza sono un contorno facile e saporito preparato con broccoli scottati e poi gratinati in forno con scamorza e pangrattato. Leggeri e nutrienti, i broccoli cucinati in questo modo sono perfetti come contorno o anche come secondo piatto! Se preferite, potete arricchire la teglia di broccoletti gratinati con cubetti di mozzarella e prosciutto cotto, ma ricordate di scottarli sempre per qualche minuto prima di cuocerli!