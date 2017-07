Brioches alla crema

PROCEDIMENTO

Preparate la crema pasticcera sbattendo in una casseruola le uova con lo zucchero. Incorporate la farina setacciata e, sempre mescolando con una frusta a mano, unite anche il latte. Trasferite la casseruola sul fuoco medio, unite mezzo limone privato della polpa e cuocete la crema mescolando sempre fino a quando non si sarà addensata.

Quando saranno state assorbite dall’impasto, aggiungete lo yogurt, continuate a impastare e incorporate anche il burro fuso ormai tiepido. Lavorate l’impasto fino a quando non avrete ottenuto una consistenza liscia e omogenea e fatelo lievitare in una ciotola infarinata coperto ad un canovaccio pulito per circa un’ora (il tempo necessario per il raddoppio di volume).