DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 4h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 brioche

Le brioche col tuppo siciliane sono delle meravigliose brioche tipiche di questa regione realizzate con un impasto lievitato, soffice e profumato. Hanno il caratteristivo "tuppo" sulla superficie, sono una vera istituzione in Sicilia mangiate a colazione, magari farcite con il gelato o accompagnate alla granita! Perfette per ogni tipo di ripieno, comunque, le brioche col tuppo siciliane hanno un sapore neutro e non eccessivamente dolce, ma vi sorprenderanno a ogni morso!