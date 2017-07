Il branzino al forno con patate è un secondo piatto di pesce veloce e gustoso, realizzato con il branzino fresco aromatizzato e cotto in forno con patate e pomodori. L'aroma del prezzemolo e dell'aglio rendono il branzino al forno profumato e saporito, senza aggiungere una quantità eccessiva di condimento. Anche la quantità di sale è bilanciata dalla presenza dei capperi, per un piatto davvero completo e buonissimo!

PROCEDIMENTO

Pulite il branzino: squamatelo ed eliminate le interiora. Sciacquatelo bene e tamponatelo con carta da cucina. Farcitelo con un trito di aglio e prezzemolo (lasciatene da parte una manciata), salate. Posizionate i branzini in una teglia da forno leggermente unta d'olio. Aggiungete le patate tagliate in fettine sottili e i pomodori lavati, asciugati e tagliati in quarti.