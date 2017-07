Bocconotti abruzzesi

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 bocconotti

I bocconotti sono dei dolcetti tipici dell'Abruzzo realizzati con uno scrigno di pasta frolla all'olio farciti con cioccolato fondente, mandorle e caffè. Un ripieno goloso e deciso per un dolce della tradizione senza tempo! La pasta frolla è senza burro, ma aromatizzata al Marsala, il ripieno è un dolce incontro di profumi come la cannella e il caffè. Provare per credere!