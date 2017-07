29 ottobre 2013 16:28 Bocconcini di salsiccia e patate

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone I bocconcini di salsiccia e patate sono un secondo piatto semplice ma dal sapore inconfondibile, realizzato con cubetti di patate saltati in padella insieme alla salsiccia fresca di maiale sbriciolata. Questo è un piatto senza tempo, in ogni regione d’Italia si caratterizza per qualche ingrediente specifico ma è amato ovunque!



INGREDIENTI patate 800 g

salsiccia fresca di suino 400 g

erbe (insaporitore per patate) 1 cucchiaio

olio di oliva q.b.

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate e tagliatele a cubetti. Fatele rosolare per circa 10 minuti in una casseruola con 2 o 3 cucchiai d’olio. Mescolate poco e molto delicatamente per fare in modo che si formi una crosticina dorata e che i cubetti di patate non si sfaldino. Insaporite con la miscela di erbe, lasciate cuocere ancora qualche minuto. Eliminate la pelle della salsiccia, sbriciolatela e aggiungetela alle patate. Aggiustate di sale.

Cuocete i bocconcini per almeno altri 10 minuti, mescolando di tanto in tanto, fino a quando le patate non saranno tenere. Servite immediatamente.