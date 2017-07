I bocconcini di coniglio in crosta sono un secondo piatto sfizioso e gustoso realizzato con pezzetti di polpa di coniglio marinati, avvolti da una croccante panatura di taralli prima di esser fritti. I bocconcini di coniglio in crosta vanno gustati ancora caldi, quando sono ancora fragranti e aromatici, e si prestano benissimo per una cena originale o anche per un aperitivo fuori dagli schemi!

PROCEDIMENTO

Tagliate la polpa in cubetti non troppo piccoli, quindi lasciateli marinare per almeno un'ora in frigo ricoperti dal vino, profumati dal ginepro e dall'aglio e insaporiti da una presa di sale. Preparate la pastella: setacciate la farina e aggiungete tanta acqua quanta ne serve a ottenere un composto fluido ma non acquoso. Regolate di sale e pepe.