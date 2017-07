I blinis alla crema di ricotta sono degli antipasti sfiziosi e facili da realizzare arricchiti dagli asparagi e le uova di quaglia. Primaverili e scenografici, i blinis alla crema di ricotta sono perfetti per un antipasto o un buffet e potete arricchirli con le verdure e i formaggi che preferite! Per esempio, potreste usare pomodorini o zucchine o realizzare la crema al formaggio con mascarpone, crescenza o gorgonzola.

PROCEDIMENTO

Preparate i blinis come descritto qui. Lessate le uova di quaglia per 4 minuti in acqua bollente. Sgusciatele e tagliatele a metà, tenetele da parte. Lessate gli asparagi in acqua bollente salata per qualche minuto, tagliateli nel senso della lunghezza. Frullate la ricotta insieme a qualche cucchiaio di latte, un pizzico di sale e pepe. Riempite una sac à poche con bocchetta a stella.