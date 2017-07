I biscotti vegani alle carote sono golosi biscotti vegetariani realizzati, senza ingredienti di origine animale, con un impasto integrale a base di mandorle e carote. I biscotti vegani alle carote sono dunque senza uova, senza burro e senza latte, ma ugualmente golosi, morbidi e profumati! Non hanno nulla da invidiare ai classici frollini e potete accompagnarli al tè, al succo d'arancia o mangiarli semplici in ogni momento della giornata.

PROCEDIMENTO

Impastate per qualche istante, aggiungete quindi anche l'uvetta ben strizzata. Formate un panetto e avvolgetelo in un panno. Fate riposare in frigo per 30 minuti.