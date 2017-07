Biscotti occhio di bue

PROCEDIMENTO

Impastate fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme. Lasciate riposare in frigorifero per circa mezz’ora. Stendete la pasta con il matterello e formate una sfoglia spessa 2 o 3 mm. Ritagliate dei cerchietti del diametro di 4 cm e altrettanti delle stesse dimensioni ma con un altro cerchio più piccolo al centro (se non avete l’apposito strumento, utilizzate un levatorsoli per praticare il foro più piccolo).