I biscotti fichi e cioccolato sono dei dolcetti golosi realizzati con una pasta frolla friabile e delicata farcita con confettura di fichi, biscotti secchi e maraschino. Perfetti con il tè o la cioccolata calda, i biscotti fichi e cioccolato sono un ottimo modo per accogliere l'autunno, personalizzandoli sia nella forma che nel ripieno! Che ne dite, per esempio, di sostituire il maraschino con il rum o i biscotti secchi con gli amaretti?

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Per preparare i biscotti ai fichi, disponete la farina e l’amido di mais a fontana su un piano di lavoro, aggiungete le uova e il tuorlo, il lievito, lo zucchero a velo e il burro a pezzetti.

Impastate il tutto fino ad ottenere una palla dalla consistenza liscia e uniforme. Lasciate riposare in frigorifero per circa mezz’ora. Nel frattempo, ponete la marmellata in una ciotola, unite i biscotti secchi sbriciolati.