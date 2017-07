DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

I biscotti di San Valentino sono dei dolcetti al caffè facili da realizzare e che, in occasione di San Valentino, ho preparato dandogli la forma di cuore. La particolarità di questi biscotti al caffè sta nella superficie croccante data dallo zucchero semolato e dal sapore intenso del cioccolato fondente in cui i biscotti di San Valentino sono intinti per metà. Potete lasciare i biscotti al caffè semplici o decorarli con il cioccolato, fondente o bianco, fuso a bagnomaria.