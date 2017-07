I biscotti di San Valentino sono dei dolcetti a forma di cuore realizzati con una pasta frolla fine e delicata e farciti con la confettura di fragole. Friabili, golosi e rossi come l'amore, i biscotti di San Valentino sono facilissimi da realizzare, si sciolgono in bocca! Potete realizzarli della dimensione che preferite, scegliendo sempre possibilmente una farcitura di color rosso.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Disponete la farina e l’amido di mais a fontana su un piano di lavoro, unite le uova intere e il tuorlo, il lievito, lo zucchero a velo e il burro morbido tagliato a pezzetti. Impastate fino ad ottenere un panetto liscio e uniforme. Lasciate riposare in frigorifero coperto da pellicola per circa mezz’ora.

Per ogni cuore intero dovrete ritagliare un cuoricino più piccolo e vuoto al centro, così da sovrapporlo a quello intero. Disponete i cuori interi su una leccarda rivestita di carta da forno. Distribuitevi sopra un cucchiaino di confettura lasciando qualche mm di vuoto dai bordi.

Cuocete i biscotti di San Valentino in forno caldo a 170° per circa 15 minuti, facendo attenzione a non farli scurire troppo. Una volta raffreddati, spolverizzateli di zucchero a velo.