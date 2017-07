DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

I biscotti di pasta frolla sono i biscotti che non dovrebbero mai mancare in casa. La ricetta è veloce e facile da realizzare, oltre che un’ottima soluzione per una colazione golosa. Io accompagno sempre i biscotti di pasta frolla con una tazza fumante di latte e orzo, ma anche con un bicchiere di succo d’arancia.