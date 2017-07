I biscotti danesi al burro sono dei pasticcini golosi realizzati con una pasta frolla al burro aromatizzata alla vaniglia. Perfetti con il tè, i biscotti danesi al burro sono cosparsi di zucchero semolato e sono proprio come quelli che si vengono nelle scatole di latta, in varie forme e dimensioni. Si sciolgono in bocca!

PROCEDIMENTO

Formate una palla, avvolgetela con pellicola e fatela riposare in frigo per 30 minuti. Stendete l’impasto su un piano infarinato dandogli uno spessore di 1/2 cm, quindi ricavate le forme che vi piacciono di più. Le tradizionali sono quelle a forma di pretzel, di cerchio e di rettangolo rigato che potrete formare con un rigagnocchi.

Per quelli a ciambellina potete mettere l’impasto in una sac à poche con bocchetta a stella e formare dei cerchi. Cospargete i biscotti di zucchero semolato e infornateli a 170 gradi per circa 15 minuti. Dovranno essere chiari. Lasciateli raffreddare completamente e conservateli in una scatola di latta.