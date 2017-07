I biscotti alla panna sono dei biscotti semplici e golosi realizzati con un impasto a base di panna. Inutile dirvi che i biscotti alla panna sono buonissimi a colazione, magari tuffati in una tazza di latte e caffè! Io però li mangio anche da soli, o con il tè o un succo di frutta, perché sono friabili e delicati. La forma che ho dato ai miei biscotti alla panna non è vincolante, ovviamente: potete scegliere quella che preferite!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Impastate il tutto fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare per 30 minuti in frigorifero avvolto da pellicola. Trascorso questo tempo, stendete il panetto in una sfoglia spessa circa mezzo cm, ricavate tanti cerchi del diametro di 5 o 6 cm al centro dei quali farete un cerchietto più piccolo. Posizionate i biscotti alla panna su una teglia rivestita di carta da forno, un po’ distanti l’uno dall’altro.