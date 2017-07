DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 20 biscotti circa

I biscotti all'olio di oliva sono dei biscotti friabili e delicati preparati con un impasto senza burro, profumato alla vaniglia. Perfetti da inzuppare, magari nel latte o nel tè, i biscotti all'olio di oliva sono velocissimi poiché l'impasto non richiede riposo e la forma a bastoncino fa in modo che si preparino in un batter d'occhio!