I biscotti all'arancia sono dei deliziosi pasticcini ripieni realizzati con una delicata frolla all'arancia e farciti con crema all'arancia. Perfetti per ogni momento dolce della giornata, magari accompagnati da un tè o una spremuta, i biscotti all'arancia sono facili da realizzare e si possono preparare in tante forme diverse. Io ho preparato dei dischetti circolari ma potete scegliere anche i cuori, le stelle o le mezzelune!

PROCEDIMENTO

Preparate la crema: sbattete le uova con lo zucchero in un pentolino. Aggiungete l'amido di mais setacciato e quando sarà assorbito unite anche il latte. Incorporate anche il succo d'arancia, mescolate bene e trasferite il pentolino sul fuoco. Cuocete la crema a fiamma bassa, mescolando fino a quando non si sarà addensata. Lasciatela raffreddare coprendola con pellicola trasparente.

Amalgamate bene gli ingredienti con la punta delle dita e poi a piene mani giusto il tempo di ottenere un panetto liscio e omogeneo. Avvolgetelo con pellicola e fatelo riposare in frigo per 30 minuti. Stendete quindi la frolla con il matterello su un piano infarinato, dovrete ottenere uno spessore di 2-3 mm. Ritagliate circa 40 cerchi di 5-6 cm ognuno.

Farcite la metà dei dischi con un ciuffeto di crema che avrete trasferito in una sac à poche. Spennellate i bordi dei dischi con l'albume sbattuto e ricopriteli con il disco complementare sigillando bene tutta la circonferenza.

Posizionate i biscotti all'arancia su una leccarda rivestita di carta da forno e infornateli a 170 gradi per circa 20 minuti. Dovranno essere cotti ma ancora chiari. Lasciateli raffreddare e spolverizzateli con poco zucchero a velo. Conservate i biscotti all'arancia in una scatola di latta.

Lo sapevate che...

La pasta frolla utilizzata per preparare questi biscotti all'arancia è molto versatile e può essere utilizzata per realizzare diversi tipi di biscotti ripieni o, in generale, piccola pasticceria. E', infatti, più fine e delicata!