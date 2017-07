I biscotti all’amarena sono dei pasticcini napoletani realizzati con un base di pasta frolla farcita con un goloso ripieno di marmellata di amarene e biscotti. Questi dolcetti sono facili da realizzare e potete decorarli come più preferite. Nelle pasticcerie di Napoli non è raro vederli decorati con una delicata glassa bianca e striscioline di marmellata ma, se preferite, potete lasciarli al naturale o impreziosirli con la granella di nocciole dopo averli spennellati con l’uovo sbattuto.

ammoniaca per dolci

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla impastando la farina con lo zucchero, l’ammoniaca, i tuorli, la scorza grattugiata del limone e il burro morbido a pezzetti. Formate un panetto e fatelo riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparate il ripieno all’amarena tritando finemente i biscotti secchi e i savoiardi. Aggiungete la marmellata di amarene.

Unite anche il liquore, il cacao e il latte e amalgamate il tutto fino a ottenere un panetto dalla consistenza morbida ma abbastanza lavorabile per formare un salsicciotto. Stendete la pasta frolla in un rettangolo con il lato più corto di circa 10-12 cm e posizionatevi al centro il salsicciotto di biscotti e marmellata.

Richiudete la pasta frolla intorno al ripieno facendola aderire bene e tagliando via la pasta in eccesso. Schiacciate leggermente la superficie del rotolo ottenuto e ricavate con una spatola tanti biscotti all’amarena larghi circa 2 cm. Posizionate i biscotti all’amarena su una placca rivestita di carta da forno e cuoceteli a 180° per circa 20 minuti.