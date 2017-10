Biscotti al cioccolato e peperoncino

PROCEDIMENTO

In un’ampia ciotola versate i 200 grammi di zucchero e il burro morbido e mescolate a mano o con le fruste elettriche per circa 5 minuti fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungete l’uovo e continuate a lavorare l’impasto. Versate il sale, la cannella e il peperoncino e amalgamate il tutto. Setacciate il cacao in polvere e il bicarbonato all’interno dell’impasto e mescolate bene. Aggiungete la farina setacciandola direttamente all’interno della ciotola. Lavorate l’impasto fino a che la farina non sarà totalmente assorbita. Per ultimo aggiungete le gocce di cioccolato all’impasto, usate una spatola per mescolare delicatamente.

Versate i restanti 80 grammi di zucchero in un piatto. Aiutandovi con un cucchiaino distribuite delle palline di impasto sopra lo zucchero e fatele rotolare velocemente tra i palmi delle mani per compattarle. Distribuite le palline sopra una teglia foderata di carta forno, ben distanziate tra loro, in quanto si allargheranno molto in cottura. Cuocete a 170 gradi per 10-12 minuti, fino a quando non vedrete la superficie dei biscotti con delle piccole crepe. Sfornate e lasciate raffreddare per almeno 5 minuti prima di togliere i biscotti dalla teglia.