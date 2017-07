DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 15-18 biscotti

I biscotti ai fiocchi d'avena sono biscottini croccanti e golosi realizzati con un impasto integrale a base di fiocchi d'avena. Sono buonissimi in ogni occasione, come spuntino, inzuppati nel latte o nel tè, e potete realizzare le forme che vi piacciono di più. Per una versione senza lattosio, potreste utilizzare il latte di riso e sostituire il burro con l'olio di mais!