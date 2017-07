DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 40 biscotti circa

I biscotti a scacchiera sono dolcetti semplici a base di pasta frolla, resi particolari dall’effetto a scacchi dell’impasto. I biscotti a scacchiera sono realizzati con una pasta frolla delicata a base di zucchero a velo e albume e la ricetta, che ho leggermente modificato, arriva da una nota rivista di cucina. I biscotti a scacchiera sono perfetti per accompagnare il tè o il caffè o, perché no, per fare qualche regalino di Natale in ritardo! Fate attenzione a non far scurire troppo in cottura la parte di impasto al naturale.