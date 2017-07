PROCEDIMENTO

Realizzate i biscotti di pasta frolla montata come descritto qui , dandogli la tipica forma della lettera esse o di un bastoncino. Sciogliete il cioccolato fondente a bagnomaria e intingetevi i biscotti per metà.

Adagiate i biscotti esse su un foglio di carta da forno affinché il cioccolato si asciughi, dopodiché conservateli delicatamente in modo ermetico.

Lo sapevate che...

I biscotti a forma di esse possono essere mangiati semplici, bagnati in golose coperture al cioccolato o glassati come in questa video ricetta!