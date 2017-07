Le bietoline al pomodoro sono un contorno veloce e gustoso preparato con bietole piccole e tenere insaporite in un sugo di pomodoro fresco. Se utilizzate le bietole, più grandi, vi consiglio di eliminare la parte finale del gambo e di pelare il resto per togliere i filamenti più duri.

PROCEDIMENTO

Pulite le bietoline eliminando la parte finale del gambo e le foglie rovinate. Lavatele e scottatele in acqua bollente per 1 o 2 minuti. Scolatele e lasciatele intiepidire. Tagliatele grossolanamente a metà con una forbice.

Versate l’olio in una casseruola, fatevi soffriggere l’aglio per qualche istante e unite i pomodori lavati, asciugati e tagliati a metà. Cuocete il sugo di pomodoro per circa 5 minuti, aggiungete quindi anche le bietole. Aggiustate di sale e lasciate insaporire per 10 minuti a fuoco medio.