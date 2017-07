La besciamella è una salsa bianca realizzata con burro, farina e latte. Si aromatizza con il pepe, il sale e la noce moscata e può essere utilizzata in moltissimi modi. Al forno, con la pasta secca o fresca, ripiena e colorata, ma anche per ripieni e torte salate.

PROCEDIMENTO

Ponete il latte in una casseruola e aggiungete il pepe, la noce moscata, il sale, il sedano e la cipolla.

Riscaldate su fuoco moderato senza portare ad ebollizione, togliete dal fuoco e filtrate il latte in una ciotola con un colino. Sciogliete il burro in un’altra casseruola, unite la farina setacciata e mescolate velocemente fino a che non saranno amalgamati.