DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 30 biscotti circa

I befanini sono dei biscotti tipici della tradizione lucchese preparati in occasione dell'Epifania. Sono fatti di una pasta frolla profumata agli agrumi, croccante ma che si scioglie in bocca. I befanini si conservano per diversi giorni in una scatola di latta e si decorano con gli immancabili zuccherini colorati!